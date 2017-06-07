Каролин Гарсия: "Это мое лучшее выступление на турнире "Большого шлема"

Француженка Каролин Гарсия выразила разочарование по поводу поражения от Каролины Плишковой в четвертьфинале Roland Garros-2017. По ее словам, ощущалась нехватка агрессии.

– Конечно, я разочарована, – цитирует AFP Гарсия. – Но я отдала все силы, боролась до конца. Иногда есть ощущение, что не показала себя на все сто процентов. Здесь я не расслаблялась. Но мне не хватало агрессии. В ключевых моментах Плишкова была более агрессивной.

Это было большое приключение. Жаль, что так все сложилось в конце, но это были удивительные десять дней. Очевидно, это мое лучшее выступление на турнире "Большого шлема".