Карлович уступил Бедене, соперники сыграли четыре тай-брейка

Британец Альяж Бедене в матче первого круга Уимблдона в пяти сетах победил хорвата Иво Карловича. Отметим, что соперники сыграли четыре тай-брейка.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США, 26) – Кикер (Аргентина) – 6:4, 7:5, 6:3

Бедене (Великобритания) – Карлович (Хорватия, 21) – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7), 8:6

Веселы (Чехия) – Марченко (Украина, Q) – 6:1, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1