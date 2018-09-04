Карла Суарес Наварро: "Победа над Шараповой – подарок себе на 30-летие"

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро осталась довольна тем, как провела матч четвертого круга US Open против россиянки Марии Шараповой (6:4, 6:3). 24-я ракетка мира завоевала путевку в 1/4 финала турнира "Большого шлема" 3 сентября по нью-йоркскому времени – в этот день ей исполнилось 30 лет.

Мария Шарапова: "Суарес Наварро вынудила меня ошибаться"

– Когда я проснулась, я просто думала об этом матче, – цитирует официальный сайт WTA Суарес Наварро. – Я просто хотела победить. Я имею в виду, это был очень хороший подарок. В прошлом году в этот же день я играла против Винус Уильямс и проиграла. На этот раз я не хотела чувствовать себя, как в прошлом. Я хотела, чтобы день рождения был счастливым. И я добилась этого.

Я пыталась играть агрессивно, старалась сконцентрироваться на своей игре. Иногда это бывает сложно, когда ты впервые выходишь на этот восхитительный корт. Я пыталась действовать цельно, потому что порой Шарапова выполняля сильные удары. Мне приходилось бегать и сражаться.

Думаю, я провела идеальный матч – от начала и до конца. Я довольна тем, как сыграла сегодня.

В 1/4 финала американского турнира "Большого шлема" Суарес Наварро сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.

Шарапова подарила сопернице четвертьфинал