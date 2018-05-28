22:25 | Теннис — "Большой шлем"

Карен Хачанов: "Все сложилось в мою пользу"


Российский теннисист Карен Хачанов назвал матч первого круга Roland Garros против австрийца Андреса Хайдер-Маурера непростым в плане нервозности. Хачанов победил соперника в трех сетах со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3 и во втором круге сыграет против испанца Гильермо Гарсии Лопеса.

- Матч был непростым в плане нервозности. Рад, что все сложилось в мою пользу. Я в нужный момент взял нужные мячи и выиграл в трех сетах. В следующем матче хочу показать лучшую игру, - сказал Хачанов в интервью Eurosport.

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