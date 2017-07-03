Карен Хачанов: "Все покрытия подходят под мою игру"

Теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как он готовился к Уимблдону. По его словам, он старался уделить больше внимания фитнесу.

- Тяжело сказать, на каком покрытии у меня лучше получается играть: на траве или на грунте, - рассказал в интервью Eurosport Russia Хачанов. - Конечно, люблю грунт. Но мне кажется, что все покрытия подходят под мою игру. Главное - это адаптироваться и улучшать свою игру.

После "Ролан Гаррос" я приехал в Барселону, тренировался на жестком покрытии. Старался делать маленькие движения ногами. На траве нельзя также не скользить, потому как есть риск уехать в другой угол. Занимался фитнесом, уделял большое внимание работе ногами.

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