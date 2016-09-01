Карен Хачанов: "Возможно, в матче с Нишикори у меня будет маленький шанс"

Россиянин Карен Хачанов, дебютировавший в основной сетке турниров "Большого шлема" победой над итальянцем Томасом Фаббиано, во втором круге сыграет с Кеи Нишикори, "посеянным" под шестым номером. 20-летний теннисист уверен, что, если покажет свою лучшую игру, может побороться с одним из лидеров рейтинга ATP.

– Для меня это был достаточно сложный матч. Все-таки для меня это первая игра в основной сетке турниров "Большого шлема". Я немного нервничал, это нормально. Но я справился с давлением и одержал победу, так что я доволен. Счастлив пройти дальше. US Open – один из моих любимых турниров.

– Удавалось ли вам прибавлять в игре по ходу квалификационного турнира?

– Я двигался вперед от матча к матчу. Собственно, так я играю на протяжении всего года. Нужно концентрироваться на следующем сопернике и следующем матче и просто играть в свой теннис.

– Летом на грунте в Китцбюэле вы обыграли Филиппа Кольшрайбера. Что та победа значила для вас?

– Было здорово победить одного из сильнейших теннисистов мира и во второй раз в карьере выйти в четвертьфинал турнира ATP. Это прибавило мне уверенности в себе и мотивации работать и прибавлять, чтобы чаще соревноваться с такими ребятами и играть на таких турнирах.

– Теперь вас ждет встреча с Кеи Нишикори. Что думаете об этом?

– Мне нужно будет показать свой максимум, попытаться сделать все, на что я способен, тогда, возможно, у меня будет маленький шанс.