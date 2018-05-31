Карен Хачанов: "Во втором сете почувствовал спазм в стопе"

Российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге Roland Garros Гильермо Гарсия Лопеса (6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (6:7), 6:3, рассказал о боли в стопе, которую почувствовал по ходу второй партии. О дальнейших планах по лечению спортсмен не упомянул.

– Где-то при счете 4:4 почувствовал боль в стопе, сильный спазм, – сказал в послематчевом интервью на канале Eurosport Хачанов. - Было сложно бегать, старался завершать розыгрыши в два-три удара. Хорошо, что получилось выиграть на тай-брейке. В третьем сете игра пошла туда-сюда. Я подустал, честно говоря, энергия упала. Проиграл тай-брейк 0:7. Но очень рад, что смог в четвертом дожать. С ногой стало получше, я выпил обезболивающее от физиотерапевта. Что дальше – будем смотреть с моей командой.

Хачанов в третьем круге Открытого чемпионата Франции должен встретиться с победителем матча Лукас Пуйе – Кэмерон Норри.