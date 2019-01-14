Карен Хачанов: "Сезон начинается заново, нужно зарабатывать новые победы"

Первая ракетка России Карен Хачанов после победы над Петером Гойовчиком в первом круге Australian Open (3:6, 6:3, 6:4, 6:3) в интервью Eurosport отметил непростые условия и рассказал о том, как ощущает себя после ударной концовки прошлого сезона.

– Играть очень непросто. В Австралии уже много лет подряд большие корты очень сильно отличаются от маленьких. И хоть я был здесь заранее, тренировался на больших кортах, я "сеяный", но поставили играть сюда (на корт №7. – Прим. "СЭ"). Очень быстрый корт, по сравнению с другими. Плюс ветер. Очень тяжело было играть в таких условиях. Очень рад, что боролся и, хоть и не показал свой лучший теннис, прошел в следующий круг.

– Насколько выросла уверенность в своих силах после победы на "Мастерсе" в Париже?

– Уверенность, понятное дело, есть. Но сезон начинается заново. Нужно заново зарабатывать победы, и это будет придавать еще больше уверенности. Надо стараться настраиваться на каждый матч. Чем больше будет побед, тем больше уверенности.