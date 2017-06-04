Карен Хачанов: "Подача - мой главный козырь"

Россиянин Карен Хачанов отметил, что спокойствие помогло ему победить американца Джона Изнера в третьем круге Roland Garros-2017. Также он подчеркнул важность хорошей подачи.

– Как вам удавалось оставаться настолько спокойным в таком матче в третьем круге турнира "Большого шлема"?

– Нужно было постоянно держать концентрацию. Это же Джон Изнер. Если в матче с ним проиграешь свою подачу, все может закончиться. Так что я настраивался на то, чтобы брать свою подачу и ждать шансов на приеме, где-то рисковать. Я был спокоен, потому что знал, что, если буду делать это, у меня будут шансы.

– У вас когда-нибудь была такая же серия из 48 выигранных геймов на подаче?

– Не знаю, не считал. Наверное, нет, потому что я раньше так много матчей в формате пяти сетов не играл. Но, конечно, доволен, что не отдал ни одной своей подачи.

– Можете назвать первую подачу своим самым грозным оружием на данный момент?

– Да, конечно. Правда, иногда процент, бывает, гуляет. В каких-то геймах я все первые попадаю, в каких-то – нет. А так, да – козырь! (Мария НИКУЛАШКИНА)

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