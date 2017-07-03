Карен Хачанов: "Первая победа на Уимблдоне принесла только положительные эмоции"

Теннисист Карен Хачанов поделился своими ощущениями от дебюта на Уимблдоне. Россиянин в пяти сетах взял верх над соотечественником Андреем Кузнецовым в первом круге турнира.

- Тяжелый матч был против Андрея Кузнецова, моего товарища, - рассказал в интервью Eurosport Russia Хачанов. - Весь матч проходил с переменным успехом: то он хорошо играл, то я. Как только кто-то из нас начинал играть агрессивнее, то сразу появлялось преимущество. Первая победа на Уимблдоне принесла мне только положительные эмоции.

В пятом сете я с самого начала начал действовать агрессивнее, начал бить сильнее. Я переиграл Кузнецова и по скорости. Как только я стал играть в такой манере, у меня появилось преимущество.

Дерби на пять. Хачанов обыграл Кузнецова