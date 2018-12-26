Карен Хачанов - о супертай-брейке на Australian Open: "Теперь все "Шлемы" немного разные"

Карен Хачанов поделился своим мнением о новом правиле, которое вводится на Australian Open – при счете 6:6 в решающем сете будет играться супертай-брейк до 10 очков.

"Они не могут договориться и сделать одно правило для всех турниров ("Большого шлема". – Прим "СЭ". С другой стороны, между ними будут небольшие различия. Так что нам нужно просто приспособиться к тому, как играть, – приводит слова россиянина Sport360.com. – Я не знаю, проще так или сложнее. Ты все-таки играешь с соперником, а не один на корте. Он в тех же условиях и играет по тем же правилам. Они одинаковы для обоих. И не важно, до семи очков играется тай-брейк, до десяти или до пяти. Все одно и то же".

Напомним, Открытый чемпионат Австралии изменил правила проведения матчей, начиная с 2019 года. Теперь в решающем сете при счете 6:6 будет играться супертай-брейк до 10 очков. Ранее Уимблдон принял решение играть классический тай-брейк при счете 12:12 в решающей партии, а на US Open много лет при счете 6:6 проводится классический тай-брейк. Roland Garros остался единственным турниром "Большого шлема", где в решающем сете игра продолжается до разницы в два гейма.