Карен Хачанов: "Мы играем ради матчей с лучшими на лучших кортах мира"

Россиянин Карен Хачанов надеется на продолжение пути на Уимблдоне. В третьем круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1.

– Буду очень рад сыграть в четвертьфинале, но уже в третьем и четвертом круге приходится встречаться с соперниками выше тебя в рейтинге, – цитирует официальный сайт турнира Хачанова. – Просто нужно стараться выиграть. Мне это нравится. Я хочу играть на больших кортах с сильными соперниками. Я просто хочу прогрессировать. Ради этого мы и играем: чтобы встречаться с лучшими на лучших кортах.

Такие матчи дают много опыта, придают уверенности. В целом чувствую себя хорошо.