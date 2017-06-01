Карен Хачанов: "Мне нравится то, как я играю"

После победы над 13-м "сеяным" Томашем Бердыхом во втором круге Roland Garros Карен Хачанов выразил удовлетворение тем, что полностью выполнил план на игру и сохранял концентрацию на протяжении всего матча, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Следующим соперником 21-летнего теннисиста станет американец Джон Изнер.

– Я провел очень хороший матч, – сказал Хачанов. – Я сделал все, что мы планировали с моим тренером и с командой, и это привело к такому результату.

– Каковы были ваши ожидания перед турниром и как они изменились сейчас?

– Остались теми же – фокусироваться на каждом матче и выкладываться по максимуму. Посмотрим, куда это меня приведет.

– Как вы оцениваете уровень своей игры в данный момент?

– Мне нравится то, как я играю, как тренируюсь. Как я уже сказал, нужно концентрироваться на том, что нужно делать, и ответственно подходить к каждому следующему матчу.

– В следующем круге предстоит сыграть с Джоном Изнером – одним из немногих теннисистов, кто выше вас. Как будете готовиться?

– Пока еще рано об этом говорить. Я только что закончил свой матч с Бердыхом. Хочу отдохнуть, а потом поговорю с тренером о следующем сопернике.