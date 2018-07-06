Карен Хачанов: "Матч с Багдатисом получился тяжелым. Дальше – больше"

Россиянин Карен Хачанов после победы над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Уимблдона признался, что матч получился тяжелым. Также он надеется, что дальше будет лучше.

– Когда выходил на 18-й корт вспоминал, что на этом корте играли Изнер и Маю, - цитирует Eurosport Хачанова. - Надеялся, что у меня такого не будет. Матч получился тяжелым. Вел 2-0 по сетам. Третий сет взял соперник, а в четвертом начались "качели". В этом и разница "Большого шлема". Я очень рад, что в итоге смог выиграть. Буду готовиться к следующему матчу.

– Как отыграть 5 брейк-поинтов 5-ю эйсами?

– Это непросто. Когда у соперника брейк-поинт, хочешь, чтобы мяч не возвращался. Настраивался, чтобы подавать хорошо. Дальше – больше.

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона