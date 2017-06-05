Карен Хачанов: "Маррэй не просто так первая ракетка мира"

Россиянин Карен Хачанов после поражения от Энди Маррэя в четвертом круге Roland Garros (3:6, 4:6, 4:6) отдал должное сопернику и рассказал о накопившейся эмоциональной усталости, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Конечно, не здорово проигрывать, но я в этом матче получил полезный опыт, – сказал Хачанов. – Сыграл на центральном корте. Он огромный, и я получал удовольствие от нахождения там. Выходя туда после маленьких кортов, испытываешь немного другие ощущения. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. Нужно отдать должное Энди. Может быть, в какие-то моменты я действительно мог сыграть лучше, но он первая ракетка мира не просто так.

– Вы впервые играли с теннисистом из Top-5. Что вы узнали для себя в этом матче?

– Что нужно держать фокус все время, а в трудные моменты делать то, что требуется, не допускать глупых ошибок. В общем, держать концентрацию на протяжении всего матча.

– Каковы ваши планы на ближайшую неделю?

– Планирую играть полный травяной сезон. Сейчас вернусь в Барселону – все-таки давно меня там не было, и мы с тренерами решим, как быть дальше. Я был заявлен на турниры в Штутгарте, Галле, Анталье и на Уимблдон, но посмотрим, стоит ли играть все.

– На этом Roland Garros вы играли каждый день. Усталость сказалась?

– Скорее, эмоциональная. Хотя физическая тоже присутствует. Турнир длинный, каждый матч в формате пяти сетов. Топ-игроки уже десять лет выступают в таком режиме, а мне нужно привыкать и работать над концентрацией.

Маррэй остановил прорыв Хачанова