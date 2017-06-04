Карен Хачанов: "Конечно, верил, что смогу встретиться с первой ракеткой мира"

Россиянин Карен Хачанов отметил важность победы над американцем Джоном Изнером (7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)) в матче третьего круга Roland Garros-2017. В следующем круге Хачанов сыграет с британцем Энди Маррэем.
– Это самая большая победа в вашей карьере?
– Я в первый раз вышел в четвертый круг турнира "Большого шлема", так что да, пожалуй, это важная победа для меня.
– Как вы теперь смотрите на перспективу сыграть с первой ракеткой мира?
– Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвертом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать все, на что я способен.
– С нетерпением ждете этого матча?
– Конечно, именно для этого мы и работаем – чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире.
– Могли предположить, когда ехали на этот турнир, что будете играть с первой ракеткой мира в четвертом круге?
– Почему нет? Конечно, я верил, что такое может быть. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее. (Мария НИКУЛАШКИНА)
lavric999
Карен, да ты не только встретишься, но и обыграешь, если будешь стараться как с предыдущим соперником! Даешь победу, один ты у нас остался на этом турнире!
19:05