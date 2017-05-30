Карен Хачанов: "Хотелось бы видеть больше своих болельщиков на трибунах"

Россиянин Карен Хачанов после победы над Николасом Харри (6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1) в первом круге Roland Garros отметил, что после третьего сета его соперник сломался, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Он добавил, что его впечатлила поддержка чилийских болельщиков.

– Тяжелый, рабочий матч, очень интенсивный и достаточно нервный, поскольку шли мы очко в очко.

– Проиграв третий сет, соперник сломался?

– Думаю, что и устал, и сломался. Я видел, что он стал хуже двигаться, поэтому старался разводить его и заставлять сыграть как можно больше мячей. В итоге выиграл 6:1 в четвертом. Получается, третий сет был очень важный. Тай-брейк особенно.

– Болельщики оказали вашему сопернику просто невероятную поддержку.

– Вообще у чилийцев всегда мощная поддержка. Даже когда наши играли в матче Кубка Дэвиса в Чили, болельщики очень давили. Они очень патриотичные и даже немножко сумасшедшие. Но меня это как-то не отвлекало. Наоборот, нравилось, что они заводили. Даже меня. Конечно, хотелось бы побольше своих видеть на трибунах. Но что поделаешь. Может, если подальше получится пройти, придут.