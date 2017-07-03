Карен Хачанов: "Цель на Уимблдон? Всегда хочется побеждать"

Теннисист Карен Хачанов рассказал о том, почему он решил не выступать в парном разряде на Уимблдоне. По его словам, это было бы сложно физически, поэтому спортсмен решил сконцентрироваться на одиночном разряде.

– Какие цели ставлю на Уимблдон? Всегда хочется выиграть, – рассказал в интервью Eurosport Russia Хачанов. – Буду играть матч за матчем. Настраиваться на каждую игру, а там будет видно.

На "Ролан Гарросе" играл в парном и одиночном разрядах. На Уимблдоне решил выступать в одиночном разряде, так как в парном здесь играются пять сетов. Это было бы очень тяжело. Пришел к выводу, что лучше сконцентрироваться на одиночном разряде и пройти как можно дальше. На турнирах, которые не относятся к турнирам "Большого шлема", можно совмещать.