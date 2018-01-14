Калинская стала десятой россиянкой в основной сетке Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации Australian Open обыграла Лесли Керкхове из Голландии - 6:4, 7:5. Поединок продлился 1 час 24 минуты.
Таким образом, Калинская стала десятой россиянкой в основной сетке турнира. В Мельбурне в этом году также сыграют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Елена Веснина и Анна Блинкова.
- Мария Шарапова
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Екатерина Макарова
- Маргарита Гаспарян
- Дарья Касаткина
- Наталья Вихлянцева
- Екатерина Александрова
Материалы других СМИ