06:10 | Теннис — "Большой шлем"

Калинская стала десятой россиянкой в основной сетке Australian Open


Российская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации Australian Open обыграла Лесли Керкхове из Голландии - 6:4, 7:5. Поединок продлился 1 час 24 минуты.

Таким образом, Калинская стала десятой россиянкой в основной сетке турнира. В Мельбурне в этом году также сыграют Анастасия ПавлюченковаДарья КасаткинаЕкатерина МакароваЕкатерина АлександроваМария ШараповаНаталья ВихлянцеваМаргарита ГаспарянЕлена Веснина и Анна Блинкова.

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Материалы других СМИ
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