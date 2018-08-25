Калинская попала на Гергес, Шарапова сыграет со Шнидер

По окончании квалификации полностью сформировалась сетка последнего в сезоне-2018 турнира "Большого шлема" – US Open. Преодолевшая квалификационный отбор россиянка Анна Калинская попала на девятую "сеяную" – Юлию Гергес из Германии. Финалистка US Open-2010 Вера Звонарева сразится с соотечественницей Анной Блинковой.

Соперницей Марии Шараповой стала 39-летняя Патти Шнидер, которая сыграет на турнире "Большого шлема" впервые с Roland Garros-2011.

Екатерина Макарова сыграет с британкой Хизер Уотсон. Победительница этой встречи, напомним, выйдет на сильнейшую в паре Гергес – Калинская.