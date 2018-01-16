Калинская и Квитова проиграли в первом круге Australian Open

Россиянка Анна Калинская уступила в двух сетах итальянке Камиле Джорджи в первом круге Australian Open. Встреча длилась 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Джорджи встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) - Арина Соболенко (Белоруссия).

В другом матче чешка Петра Квитова проиграла немке Андрее Петкович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Джорджи (Италия) - КАЛИНСКАЯ (Россия, Q) - 6:4, 6:3

Си Сувэй (Тайвань) - Чжу Линь (Китай, Q) - 0:6, 6:0, 8:6

Петкович (Германия) - Квитова (Чехия, 27) - 6:3, 4:6, 10:8