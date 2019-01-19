Как Серена Уильямс утешала расплакавшуюся Ястремскую. Видео

Американка Серена Уильямс после победы над украинкой Даяной Ястремской (6:2, 6:1) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии поддержала соперницу. 18-летняя спортсменка расплакалась, однако 37-летняя Уильямс постаралась ее успокоить.
– Ты игралаочень хорошо. Ты правда просто великолепна. Не плачь, – сказала Серена.
Ранее Ястремская говорила, что в детстве следила за игрой Серены Уильямс и старалась равняться на нее. По словам украинки, она с детства мечтала сыграть с американкой.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”– #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
❤️ @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
Загрузка...