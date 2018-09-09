Кафельников против Серены Уильямс. И вот почему

Олимпийский чемпион 2000 года, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что судья Карлос Рамос, работавший на женском финале US Open, правильно поступил, наказав Серену Уильямс за оскорбления в свой адрес и истерику, устроенную на корте.

- Может ли спортсменка такого уровня вести себя на корте так, как она это делала в финале US Open? – вопрос Кафельникову.

- Нет. Если Уильямс позволяет себе подобное - что ж, это ее дело. В конце концов, никто не отберет титул у Наоми Осаки, которая блестяще и заслуженно победила. Ни в коем случае не нужно акцентировать внимание на выходках Серены.

- Судья сделал все правильно?

- Он поступил так, как и должен был. Никаких нареканий к его решениям нет. Есть грани, которые не стоит переходить, особенно в финальном матче на центральном корте.

20-летняя японка Осака победила Уильямс в финале US Open (6:2, 6:4) и стала первой представительницей в истории Страны восходящего солнца, выигравшей турнир "Большого шлема". (Иван Торопцев)

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