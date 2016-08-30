Изнер - во втором круге US Open

Американец Джон Изнер вышел во второй круг US Open. В матче первого раунда Изнер переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо - 3:6, 4:6, 7:6(7:5), 6:2, 7:6(7:3). В следующем круге Изнер сыграет с ебльгийцем Стивом Дарсисом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Изнер (США, 20) - Тиафо (США, WC) - 3:6, 4:6, 7:6(7:5), 6:2, 7:6(7:3)

Поспишил В. (Канада) - Ковалик (Словакия, LL) - 6:1, 6:3, 6:3

Пэр (Франция, 32) - Лайович (Сербия) - 6:2, 2:6, 3:6, 7:5, 6:1