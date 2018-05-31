Изнер победил Себальоса. Определились все участники 3-го круга Roland Garros

Джон Изнер вышел в третий круг Roland Garros. Девятая ракетка турнира в четырех сетах победил Орасио Себальоса, причем три из них завершились на тай-брейке.

Таким образом, определились все участники третьего круга. В их число вошел россиянин Карен Хачанов, который сыграет с Лукасом Пуйе.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 9) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:2

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Жереми Шарди (Франция) - 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 9:7