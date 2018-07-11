Изнер победил Раонича и сыграет в полуфинале Уимблдона с Андерсоном

Американец Джон Изнер обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Его соперником по полуфиналу станет Кевин Андерсон из ЮАР, который ранее одолел первого "сеяного" Роджера Федерера. Андерсон уступал по сетам 0-2, но выиграл оставшиеся три, включая пятый, в котором было разыграно 24 гейма (13:11).

В другом полуфинале Новак Джокович встретится с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро - Рафаэль Надаль.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джон Изнер (США, 9) - Милош Раонич (Канада, 13) - 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3