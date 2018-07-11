Изнер победил Раонича и сыграет в полуфинале Уимблдона с Андерсоном

Американец Джон Изнер обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Его соперником по полуфиналу станет Кевин Андерсон из ЮАР, который ранее одолел первого "сеяного" Роджера Федерера. Андерсон уступал по сетам 0-2, но выиграл оставшиеся три, включая пятый, в котором было разыграно 24 гейма (13:11).
В другом полуфинале Новак Джокович встретится с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро - Рафаэль Надаль.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джон Изнер (США, 9) - Милош Раонич (Канада, 13) - 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3
Дополнительная информация
- Джон Изнер
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Новак Джокович
- Милош Раонич
- Хуан Мартин Дель Потро
- Кевин Андерсон
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