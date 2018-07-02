Изнер и Кевин Андерсон вышли во второй круг "Уимблдона", Димитров проиграл

Американец Джон Изнер и южноафриканец Кевин Андерсон выиграли в первом круге "Уимблдона" у Янника Мадена и Норберта Гомбоша соответственно.

Шестой номер "посева" Григор Димитров уступил Стэну Вавринке.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Гвидо Пелья (Аргентина) - Джейсон Каблер (Австралия, Q) - 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(7:3)

Маккензи Макдональд (США) - Рикардас Беранкис (Литва) - 4:6, 7:6(8:6), 6:3, 7:6(8:6)

Джон Изнер (США, 9) - Янник Маден (Германия, Q) - 6:2, 7:6(7:4), 7:5

Андреас Сеппи (Италия) - Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) - 6:2, 6:4, 6:1

Томас Фаббиано (Италия, Q) - Юки Бхамбри (Индия) - 2:6, 6:3, 6:3, 6:2

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) - Норберт Гомбош (Словакия, Q) - 6:3, 6:4, 6:4

Джаред Дональдсон (США) - Малек Джазири (Тунис) - 7:6(7:5), 6:3, 6:1

Гаэль Монфис (Франция) - Ришар Гаске (Франция, 23) - 7:6(8:6), 7:5, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 31) - Грегуар Баррер (Франция, Q) - 6:3, 6:4, 6:7(3:7), 7:5

Райан Харрисон (США) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:1, 6:4, 6:2

Джон Миллмэн (Австралия) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 6:7(6:8), 6:3, 7:5, 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария, 6) - 1:6, 7:6(7:3), 7:6(7:5), 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 22) - Кристиан Гарин (Чили, Q) - 6:3, 1:6, 7:6(7:4), 6:2

Паоло Лоренци (Италия) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6(7:1), 6:7(3:7), 6:2, 6:4

Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) - Стив Джонсон (США) - 7:5, 6:3, 4:6, 6:7(0:7), 8:6

Лукаш Лацко (Словакия) - Бенжамен Бонзи (Франция, Q) - 4:6, 6:3, 7:6(7:5), 6:4