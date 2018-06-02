22:24 | Теннис — "Большой шлем"

Изнер и Дель Потро сыграют в четвертом круге Roland Garros


Определились все участники четвертого круга Roland Garros. В заключительных матчах 3-го круга Джон Изнер победил Пьера-Юге Эрбера, а Хуан Мартин Дель Потро - Альберта Рамоса-Виньоласа. 

В четвертом круге Изнер и Дель Потро встретятся друг с другом.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 31) - 7:5, 6:4, 6:1

Джон Изнер (США, 9) - Пьер-Юге Эрбер (Франция) - 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/

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