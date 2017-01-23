Истомин уступил Димитрову в четвертом круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров в матче четвертого круга Australian Open одержал победу над представителем Казахстана Денисом Истоминым - 2:6, 7:6(7:2), 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. В следующей стадии турнира 15-й "сеяный" встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Димитров (Болгария, 15) - Истомин (Узбекистан, WC) - 2:6, 7:6(7:2), 6:2, 6:1