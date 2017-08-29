Илие Настасе: "Все удивились тому, что Шарапову приняли обратно"

Капитан сборной Румынии Илие Настасе отметил, что считает ненормальным то, что россиянку Марию Шарапову допустили до игр после того, как она была дисквалифицирована за допинг на 15 месяцев. Он также добавил, что все удивились тому, что она вернулась в спорт.

Накануне Шарапова обыграла румынку Симону Халеп в первом круге US Open.

– Считаю, что не совсем нормально разрешать снова играть человеку, который употреблял допинг. ITF, на самом деле, занимается не чисткой в теннисе, а просто защищает спонсоров, – цитирует ProSport Live слова Настасе. – Все удивились тому, что Шарапову приняли обратно.

Ранее Настасе был лишен возможности занимать официальные должности в рамках командных турниров организации до 1 января 2021 года и получать аккредитации на турниры ITF до 1 января 2019 года. 71-летний румын был наказан за поведение на Кубке федерации.