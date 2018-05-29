Игорь Куницын: "Шарапова в очередной раз проявила бойцовский характер"

Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын поделился своим мнением о том, почему матч с прошедшей квалификацию Roland Garros голландкой Ришел Хогенкамп получился для Марии Шараповой таким тяжелым. Шарапова в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Хогенкамп в трех сетах (6:1, 4:6, 6:3).

– Первый круг всегда получается тяжелым для всех, в том числе и для лидеров, – отметил Куницын. – У игроков с низким рейтингом и квалифаев наиболее высокие шансы добиться победы над фаворитами именно в первом-втором кругах. Если опытные и сильные теннисисты преодолевают первые стадии, дальше их остановить все сложнее и сложнее. У Маши как раз такая ситуация. Шарапова в очередной раз проявила свой бойцовский характер и смогла в концовке переломить ход встречи после провала в середине.

Мария Шарапова победила Ришел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3 и во втором круге сыграет с хорваткой Донной Векич. (Андрей ШИТИХИН)