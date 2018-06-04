Игорь Куницын: "Реальную информацию о травме Серены знают только несколько человек"

Бывший теннисист, тренер мужской сборной России Игорь Куницын прокомментировал отказ Серены Уильямс от выхода на матч с Марией Шараповой в четвертом круге Rolad Garros.

- Я не знаю, была ли у Серены травма, - сказал Куницын. - Реальную информацию могут знать только несколько человек из ее команды. Обсуждать это некорректно, так как никакой достоверной информации не сообщается, кроме окружения и официальных лиц турнира.

Напомним, что Уильямс отказалась выходить на корт, сославшись на боль в руке. (Михаил ПОТАПОВ).