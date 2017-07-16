Игорь Куницын: "Не вижу причин, по которым Веснина и Макарова не продолжат доминировать в парных соревнованиях"

Член правления федерации тенниса России Игорь Куницын похвалил теннисисток Елену Веснину и Екатерину Макарову, выигравших финал парного разряда на Уимблдоне за то, что они сумели справиться с давлением. Напомним, что россиянки выиграли парный разряд Уимблдона в субботу, обыграв в финале Чань Хаочин (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) со счетом 6:0, 6:0.

– Это дуэт в женском теннисе, безусловно, один из лучших уже многие годы, – сказал Куницын. – У них была победа на Олимпиаде в прошлом году, и они показывают стабильный результат. Наши девушки молодцы, они справились с давлением и победили в финале парного разряда Уимблдона.

– Смогут ли наши девушки в дальнейшем доминировать?

– Если не будет травм, то не вижу никаких причин, по которым они не продолжали бы доминировать в женских парных комбинациях.

– Смогут ли они собрать карьерный шлем в ближайшее время, победив на Australian Open?

– Шансы, конечно, есть. Если все сложится, это было бы очень приятным достижением для них. Если не будет повреждений, то я уверен, у них есть еще ни один год, чтобы добиться этого результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)