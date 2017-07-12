Хьюитт: "Хотел бы увидеть Федерера и Маррэя в финале Уимблдона"

Чемпион Уимблдона-2002 Ллейтон Хьюитт считает, что в финале травяного турнира "Большого шлема" в этом году сыграют его семикратный победитель Роджер Федерер и первая ракетка мира Энди Маррэй. В среду в четвертьфинале швейцарец сразится с Милошем Раоничем, а британец – с американцем Сэмом Куэрри.

"Сейчас Федерер выглядит довольно хорошо, хотя и Маррэя я бы не списывал со счетов, - приводит слова Хьюитта Reuters. – Я был бы рад увидеть их двоих в финале. Маррэй и Федерер – два моих фаворита на данный момент".

Федерер в последний раз побеждал на Уимблдоне в 2012 году, когда в финале взял верх как раз над Маррэем. В этом году на Australian Open он завоевал свой 18-й титул на турнирах "Большого шлема".