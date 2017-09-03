Хуан Мартин Дель Потро: "Тим будет фаворитом матча со мной"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро остался доволен игрой с испанцем Роберто Баутистой Агутом (6:3, 6:3, 6:4) в третьем круге US Open. Следующим его соперником станет австриец Доминик Тим.

– Думаю, что сыграл лучший матч на турнире, – цитирует официальный сайт US Open Дель Потро. – Мне удавалось хорошо подавать в течение всего матча, играл очень хорошо. Старался быть агрессивным весь матч. С Баутистой Агутом очень сложно играть. Такого парня тяжело одолеть, поэтому я очень рад победе.

В противоположной части сетки нас поджидает сюрприз, учитывая, что фавориты выбыли. Но в моей части остаются Надаль, Федерер, Тим, с которым мне играть. Они будут фаворитами на турнире. Доминик будет фаворитом в игре со мной, он проводит отличный сезон. Но мне с ним нравится играть, поэтому жду хорошего тенниса.