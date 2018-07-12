Хуан Мартин Дель Потро: "После матча хотел остаться на корте на всю ночь, но Надаль подошел и обнял меня "

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро заявил, что готов был провести на корте всю ночь после поражения от Рафаэля Надаля (5:7, 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 4:6) в матче 1/4 финала Уимблдона.

- Когда Рафа делает брейк, матч для меня сразу же становится еще сложнее. У меня также были шансы сделать брейк в пятой партии, но я ошибся в ряде ударов с форхенда, - приводит официальный сайт тура слова Дель Потро. - Думаю, ключевыми стали 3-4 розыгрыша в концовке, когда Надаль использовал свои шансы. Я продемонстрировал отличный теннис, но Рафа есть Рафа. Иногда ты играешь в свой лучший теннис, но этого недостаточно, чтобы победить его. Но в целом я доволен своим выступлением. Я хорошо готов физически. Это придает мне уверенности. Если я восстановлюсь после этого матча, то вернусь на Уимблдон в 2019-м. После матча я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошел и обнял меня. Он был очень добр ко мне.

Отметим, что Дель Потро добирался до полуфинала Уимблдона лишь раз, в 2013-м году.