Хуан Мартин Дель Потро: "Не знаю, что мне говорить после такой битвы"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро​ после победы над Домиником Тимом не может подобрать слова, чтобы описать свои эмоции. Аргентинский теннисист остался доволен поединком, в котором он смог выиграть, проиграв первые два сета.

- Я не знаю, что мне говорить после такой битвы, - цитирует пресс-служба турнира Дель Потро. - Я болел последние два дня, и сегодня вышел на корт, чтобы показать все, что могу. Я старался чувствовать себя лучше, и думаю, что я так бился из-за болельщиков. Я так счастлив выиграть в таком великолепном матче.