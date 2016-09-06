Хуан Мартин Дель Потро: "Мой уровень тенниса растет с каждым днем"

Хуан Мартин Дель Потро, вышедший в 1/4 финала US Open, подчеркнул, что не ожидал попасть в восьмерку сильнейших. За выход в полуфинал победитель US Open-2009 сыграет со Стэном Вавринкой.

– Я не ожидал, что выйду в четвертьфинал на своем втором турнире "Большого шлема" после возвращения, – приводит официальный сайт ATP слова Дель Потро. – Я иду в правильном направлении, потому что играю в хороший теннис. Мой уровень растет с каждым днем.

Я очень рад попасть в восьмерку на US Open. Рад, что у меня есть шанс принять очередной серьезный вызов. В четвертьфинале может случиться все что угодно.