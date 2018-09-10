Хуан Мартин Дель Потро: "Мне грустно, но я рад за Джоковича и его команду"

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро – о финальном матче US Open против Новака Джоковича. Серб одержал победу - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

- Мне сложно говорить сейчас, но я вас тоже люблю, - сказал спортсмен в послематчевом интервью, обратившись к своим поклонникам. - Я очень рад сыграть в финале против столь великолепного игрока. Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду. Мне приятно видеть его победы Я хотел вылечить свои травмы, чтобы быть здесь. US Open – мой любимый турнир в туре.

Новак Джокович выиграл US Open в третий раз. Это его 14-й титул "Большого шлема".

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