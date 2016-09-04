Хуан Мартин Дель Потро: "Если буду бить так же, как в 2009-м, все получат удовольствие"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, победивший в матче третьего круга US Open испанца Давида Феррера, подчеркнул, что результат для него не так важен после нескольких травм запястья. Его следующим соперником будет австриец Доминик Тим.

– Неважно, выиграю я или нет, – приводит ВВС слова Дель Потро. – Я просто хочу играть в свой теннис после стольких проблем. Если я смогу бить справа так же, как я это делал в 2009 году, то удовольствие получат все.