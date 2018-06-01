Хромачева вышла в третий круг Roland Garros в парном разряде, Кузнецова – нет

Россиянка Ирина Хромачева и Далила Якупович из Словении в матче второго круга Roland Garros в парном разряде в двух сетах победили хорватскую пару Дарью Юрак и Донну Векич – 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 47 минут, Хромачева и Якупович отдали соперницам всего один гейм.

Еще одна представительница России Светлана Кузнецова и Люси Шафаржова из Чехии в двух сетах уступили Соране Кирсти из Румынии и Саре Соррибес Тормо из Испании.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) – Дарья Юрак/Донна Векич (Хорватия) – 6:1, 6:0

Сорана Кирстя/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) – Светлана КУЗНЕЦОВА/Люси Шафаржова (Россия/Чехия) – 6:3, 6:2