Хромачева в паре с Якупович проиграла в первом круге Australian Open

Россиянка Ирина Хромачева и представительница Словении Далила Якупович не смогли выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. В матче первого раунда они уступили Зарине Дияс и Юлии Путинцевой из Казахстана - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Зарина Дияс/Юлия Путинцева (Казахстан) - Далила Якупович/Ирина Хромачева (Словения/Россия) - 6:3, 6:4

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