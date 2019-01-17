Хромачева в паре с Якупович проиграла в первом круге Australian Open

Россиянка Ирина Хромачева и представительница Словении Далила Якупович не смогли выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. В матче первого раунда они уступили Зарине Дияс и Юлии Путинцевой из Казахстана - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Зарина Дияс/Юлия Путинцева (Казахстан) - Далила Якупович/Ирина Хромачева (Словения/Россия) - 6:3, 6:4
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