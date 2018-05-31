Хромачева и Якупович смогли выйти во второй круг Roland Garros в парном разряде

Представительница Словении Далила Якупович в паре с россиянкой Ириной Хромачевой обыграли британку Наоми Броади и представительницу Польши Магду Линетт в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Следующими соперницами Якупович и Хромачевой станут хорватки Дарья Юрак и Донна Векич.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) – Наоми Броади/Магда Линетт (Великобритания/Польша) – 6:2, 6:3
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