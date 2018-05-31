Хромачева и Якупович смогли выйти во второй круг Roland Garros в парном разряде

Представительница Словении Далила Якупович в паре с россиянкой Ириной Хромачевой обыграли британку Наоми Броади и представительницу Польши Магду Линетт в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Следующими соперницами Якупович и Хромачевой станут хорватки Дарья Юрак и Донна Векич.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) – Наоми Броади/Магда Линетт (Великобритания/Польша) – 6:2, 6:3