Хромачева и Якупович пробились во второй раунд парного турнира US Open

Российская теннисистка Ирина Хромачева в дуэте со словенкой Далилой Якупович прошла во второй раунд US Open в женском парном разряде. В первом раунде они обыграли испанскую пару Анабель Медина Гарригес/Аранча Парра Сантонха - 6:4, 6:0.

В следующем раунде им предстоит сыграть с победителями матча Дженнифер Брэди/Азиа Мухаммед (США) - Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - Анабель Медина Гарригес/Аранча Парра Сантонха (Испания) - 6:4, 6:0