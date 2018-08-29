Хромачева и Якупович пробились во второй раунд парного турнира US Open

Российская теннисистка Ирина Хромачева в дуэте со словенкой Далилой Якупович прошла во второй раунд US Open в женском парном разряде. В первом раунде они обыграли испанскую пару Анабель Медина Гарригес/Аранча Парра Сантонха - 6:4, 6:0.
В следующем раунде им предстоит сыграть с победителями матча Дженнифер Брэди/Азиа Мухаммед (США) - Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - Анабель Медина Гарригес/Аранча Парра Сантонха (Испания) - 6:4, 6:0