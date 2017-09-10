Хингис выиграла 25-й "шлем" в карьере, победив в финале US Open в парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис и тайванька Чань Юнянь выиграли US Open в парном разряде. В финале дуэт одолел чешек Люси Градецку и Катержину Синякову.

36-летняя Хингис выиграла 25-й "шлем" в своей карьере. Из действующих теннисисток больше в своем активе имеет лишь американка Серена Уильямс, пропускающая нынешний сезон из-за рождения ребенка, - 39. Из этих 24-х трофеев пять были завоеваны представительницей Швейцарии в одиночке, 12 - в парах, а еще 7 - в миксте.

Напомним, что ранее Хингис выиграла US Open в миксте в дуэте с Джейми Маррэем.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - Градецка/Синякова (Чехия, 7) - 6:3, 6:2