Хингис сыграет в двух финалах US Open

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис примет участие в двух финалах US Open - в женском парном разряде и миксте. Вместе с Чань Юань из Тайваня она обыграла дуэт Саня Мирза/Пэн Шуай. В финале девушки встретятся с чешской парой Люси Градецка/Катержина Синякова.

В полуфинале микста Хингис вместе с Джейми Маррэем одержала победу над Коко Вандевеге и Хорей Текэу. В финал также вышли Чань Хаочин из Тайваня и Майкл Винус из Новой Зеландии.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - Мирза/Пэн Шуай (Индия/Китай, 4) - 6:4, 6:4

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) - Вандевеге/Текэу (США/Румыния) - 6:4, 7:6 (10:8)