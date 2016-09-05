01:34 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хингис и Вандевэй – в четвертьфинале парного турнира US Open

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Представительница Швейцарии Мартина Хингис и американка Коко Вандевэй вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде, переиграв в трех сетах китаянок Сюй Ифань и Чжэн Сайсай. Их следующие соперницы определятся в поединке Андреа Главачкова/Люси Градецка (Чехия) – Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Хингис/Вандевэй (Швейцария/США, 6) – Сюй Ифань/Чжэн Сайсай (Китай, 11) – 6:4, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/12/

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