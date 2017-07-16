Хингис и Маррэй выиграли Уимблдон в миксте, швейцарка завоевала 23-й трофей "Большого шлема"

Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй выиграли Уимблдон в миксте. В финальном матче они одолели Хизер Уотсон из Великобритании и Хенри Континена.
Для Хингис это 23-й титул "Большого шлема" (5 - в одиночном разряде, 12 - в парном и 6 - в миксте).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
Финал
Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) - Уотсон/Континен (Великобритания/Финляндия) - 6:4, 6:4
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Поздравления Мартине и Джейми!))
21:08
rusfed 2.0
Ахаха. Да, подфартило лузерку
20:58
Thomas_Boy_
С Хингис даже я выиграл бы Уимблдон.
20:42
rusfed 2.0
Лучше б Мартина одиночку играла. Другой такой умницы нет
20:33