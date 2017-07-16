Хингис и Маррэй выиграли Уимблдон в миксте, швейцарка завоевала 23-й трофей "Большого шлема"

Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй выиграли Уимблдон в миксте. В финальном матче они одолели Хизер Уотсон из Великобритании и Хенри Континена.

Для Хингис это 23-й титул "Большого шлема" (5 - в одиночном разряде, 12 - в парном и 6 - в миксте).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Финал

Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) - Уотсон/Континен (Великобритания/Финляндия) - 6:4, 6:4