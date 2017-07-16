20:17 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хингис и Маррэй выиграли Уимблдон в миксте, швейцарка завоевала 23-й трофей "Большого шлема"

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Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй выиграли Уимблдон в миксте. В финальном матче они одолели Хизер Уотсон из Великобритании и Хенри Континена.

Для Хингис это 23-й титул "Большого шлема" (5 - в одиночном разряде, 12 - в парном и 6 - в миксте).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Микст 

Финал 

Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) - Уотсон/Континен (Великобритания/Финляндия) - 6:4, 6:4

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Поздравления Мартине и Джейми!))

21:08

rusfed 2.0

Ахаха. Да, подфартило лузерку

20:58

Thomas_Boy_

С Хингис даже я выиграл бы Уимблдон.

20:42

rusfed 2.0

Лучше б Мартина одиночку играла. Другой такой умницы нет

20:33