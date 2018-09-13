08:11 | Теннис — "Большой шлем"

Хэмилтон поддержал Серену Уильямс

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Пилот "Мерседеса"  Льюис Хэмилтон поддержал американскую теннисистку Серену Уильямс. Она оказалась в центре скандала после истерики в финале US Open, который проиграла японке Наоми Осаке. Уильямс назвала судью вором и лжецом после пары предупреждений, после чего была оштрафована на гейм.

– Серена всегда будет чемпионкой, – написал в своем Твиттере Хэмилтон. – Она из себя представляет более значимую величину, чем тот матч. Она вдохновляет весь мир, она вдохновила меня. Поздравляю Осаку. Приятно видеть, как культурное разнообразие разрушает барьеры.

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Материалы других СМИ