Хэмилтон поддержал Серену Уильямс

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поддержал американскую теннисистку Серену Уильямс. Она оказалась в центре скандала после истерики в финале US Open, который проиграла японке Наоми Осаке. Уильямс назвала судью вором и лжецом после пары предупреждений, после чего была оштрафована на гейм.

– Серена всегда будет чемпионкой, – написал в своем Твиттере Хэмилтон. – Она из себя представляет более значимую величину, чем тот матч. Она вдохновляет весь мир, она вдохновила меня. Поздравляю Осаку. Приятно видеть, как культурное разнообразие разрушает барьеры.