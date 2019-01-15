Хам дня. Мунар довел судью на Australian Open до слез и "расстрелял" ее из ракетки

Испанский теннисист Хайме Мунар повел себя не по-джентльменски в матче первого круга Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини. Во время матча он дважды попал мячом в девушку-судью, чем довел ее до слез. Причем после очередного попадания Мунар решил пошутить и показал, как расстреливает ее из ракетки. Часть публики посмеялась, но девушка не разделила веселья испанца.

Отметим, что в этой встрече победу одержал Фоньини. Мунар снялся с матча в третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу итальянца.